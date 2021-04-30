Мексика получила очередную партию "Спутника V"

МЕХИКО, 30 апреля. /ТАСС/. Очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Мексику в четверг. Самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико, сообщила в Twitter государственная фармацевтическая компания Birmex.

"Генеральный директор Birmex Педро Сентено <...> информирует о том, что с прибытием <...> партии "Спутника V" сегодня число полученных Мексикой вакцин от коронавируса [от разных производителей] достигло 23,98 млн", - говорится в записи. Латиноамериканская страна использует препарат для вакцинации пожилого населения.

В среду в аккаунте российской вакцины в Twitter появилась информация о том, что производство "Спутника V" начнется в Мексике в мае. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в тот же день в интервью в онлайн-формате сказал, что его страна будет получать требуемые компоненты из России. Ранее в среду после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве Эбрард сообщил, что Birmex ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о производстве не только вакцины "Спутник V", но и препарата "Спутник лайт".