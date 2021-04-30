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Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле

МИД РФ выразил соболезнования Израилю и семьям погибших в давке на религиозном празднике

Погибли 44 человека, не менее 150 ранены
Здание МИД РФ Марина Лысцева/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования и передало слова поддержки народу Израиля и семьям погибших в результате давки на массовых мероприятиях по случаю религиозного праздника Лаг ба-Омер.

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"Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Израиля, передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД РФ.

По данным государственного израильского радио Kan, 44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Еще не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия на горе Мерон. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Израиле, данные о погибших или пострадавших в результате инцидента гражданах РФ в диппредставительство не поступали.

Теги
РоссияИзраильРасследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
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