Эрдоган заявил, что Турция получит из России "внушительное количество" вакцины "Спутник V"

АНКАРА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после пятничной молитвы в Стамбуле, что в рамках договоренностей с Россией республика получит "внушительное количество" вакцины "Спутник V". Трансляцию вел телеканал NTV .

"Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина "Спутник V". Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы "Спутника V", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что в Турции "нет проблем с обеспечением населения вакцинами" против коронавируса. "У нас имеются вакцины. И их достаточно, поэтому я не принимаю никаких домыслов на этот счет. Помимо России, с Германией есть определенные договоренности о поставках. И мы работаем над отечественной вакциной", - сказал он.

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V". Первая поставка ожидается в мае, а местные власти завершают процесс выдачи разрешения на экстренное использование этого препарата. Кроме того, Коджа отметил, что "были переданы технологии для производства "Спутника V" в Турции".

26 апреля Российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Турции.