Последний миг перед революцией. Керенский пробовал все, чтобы остановить Ленина

Вопреки ошибочному мнению, председатель Временного правительства не бежал из Зимнего дворца в женском платье. И вовсе не скрывался от большевиков на автомобиле посольства США

140 лет назад, 4 мая 1881 года, появился на свет неудачливый противник Ленина — последний председатель Временного правительства Александр Федорович Керенский. Долгожитель среди первых лиц России (судьба отвела ему 89 лет), он встретил свой звездный час в возрасте 36 лет, когда на четыре месяца достиг вершины власти. С тех пор фигуру Керенского преследуют обвинения: главе кабинета приписывают трусость перед лицом большевиков, развал фронта и предательство императорской фамилии. Сам премьер-министр видел себя иначе — только заложником обстоятельств. До конца жизни он верил, что в роковые дни 1917 года ему угрожала не только крайне левая, но и крайне правая опасность, заставляя, сколько было сил, маневрировать между ними. Безуспешно. "Между прочим, сам Керенский, миль пардон..." Миф о том, что 25 октября 1917 года Александр Керенский бежал из Зимнего дворца — резиденции Временного правительства — в женском платье, прошел в своем становлении несколько стадий. Впервые он появился осенью того же года как газетная утка. Стало известно, что уже скрывшийся из столицы Керенский смог ускользнуть от большевиков еще раз — в городе Гатчина. В простое стечение обстоятельств никто не поверил. Одно из желтых изданий опубликовало версию, будто премьера приняли за женщину — и выпустили по ошибке.

Слух охотно подхватили большевики и включили в свою агитацию. О нем не забыли и после Гражданской войны. В 1938 году художник Г.М. Шегаль нарисовал картину "Бегство Керенского из Гатчины", репродукцию которой поместили в советские учебники по истории. В 1970-м на экраны вышла картина "Посланники вечности", в которой утверждалось, будто бегство Керенского состоялось иначе — не из Гатчины, а уже из Зимнего дворца. В фильме 1971 года "Корона Российской империи" без упоминания географических подробностей пели так: "Между прочим, сам Керенский за кордон перебрался в платье женском, миль пардон". Эту ленту посмотрела вся страна. На деле премьер-министру помог несчастный (или счастливый?) случай, не будь которого, он, скорее всего, оказался бы в руках большевиков. На подступах к Гатчинскому дворцу, откуда начиналось бегство, случился приступ с одним из прохожих — местным офицером. Пока внимание отвлек корчившийся на земле мужчина, премьер России в изгнании проскочил через напуганную толпу и смог спастись. В деревне под Лугой его приютила семья сторонников Временного правительства Болотовых, прячась у которых, он впервые и узнал о газетной утке. Раздражение по поводу этой сплетни не оставляло его до конца дней. При встрече с советскими гражданами Керенский сам возвращался к этой теме и просил передать на родину, чтобы там прекратили паясничать. Тщетно — шутка прижилась, и на многие десятилетия оказалась приравнена к факту. Другая легенда, сопровождающая Керенского, — об американском автомобиле — не грубое искажение фактов, но и она соответствует действительности лишь отчасти. 25 октября 1917 года премьер-министр действительно едва не был отрезан в Петрограде из-за необъяснимой поломки наличного транспорта — всех 15 машин Генерального штаба. Керенский вынужден был обратиться сначала к итальянцам, а потом американцам за помощью и под личные гарантии получил в посольстве США авто. Но в последний момент удалось обнаружить (и завести) собственный транспорт — роскошный бронеавтомобиль марки Pierce-Arrow. На нем премьер-министр и отправился из города, посадив в американскую машину своих помощников. На половине дороги до Пскова, куда Керенский направлялся, от заемного транспорта избавились, просто бросив его на месте из-за нехватки бензина. Дальше поехали на одном Pierce-Arrow. Роль американцев в спасении последнего главы добольшевистской России, таким образом, сильно преувеличена. Против интересов революции Но по какой причине председатель Совета министров покинул столицу, охваченную восстанием крайне левых? В советской историографии поступок Керенского бескомпромиссно и осуждающе трактовался как бегство. В действительности многое указывает на другое. Спустя сутки большевики заняли кабинет экс-премьера и обнаружили в нем брошенные вещи. Керенский забыл, например, томик Чехова, который читал накануне отъезда. Такая небрежность не свидетельствует о трусости. Скорее — премьер-министр рассчитывал вернуться, так что даже не попробовал, уезжая, что-либо захватить с собой.

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Свой путь Керенский мыслил так: двигаться навстречу войскам, которые он вызвал на защиту столицы, возглавить их и ударить в тыл большевикам. Альтернативная стратегия виделась бесплодной: в распоряжении Зимнего дворца оставалось лишь несколько рот юнкеров, отряд солдат-инвалидов и женский батальон смерти. Отстоять власть с такими силами было невозможно. А значит, и оставаться в городе не имело никакого смысла. Покинув столицу, премьер-министр прибыл в Гатчину, где обнаружил, что вестей от вызванного им подкрепления нет, как и свидетельств того, что войска выдвинулись к Петрограду. Держа себя в руках, Керенский отправился в штаб Северного фронта в Псков, где оказался свидетелем измены: генерал Черемисов, ответственный за выполнение поручения, отказался прийти Временному правительству на помощь. Современники считали, что он действовал по обстоятельствам. Предательство Черемисова вызывалось страхом перед солдатской массой, дружественно настроенной к большевикам, и заговорщического шлейфа вокруг него нет. На счастье Керенского, генерал, готовый выполнять распоряжения, нашелся. Ответив на неповиновение Черемисова отказом подчиняться ему самому, генерал Краснов все-таки взял сторону Временного правительства. Собранные с запозданием войска направились к столице. Но дойти им было суждено только до Гатчины. За последним шансом

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Войска, которые вел в бой Краснов, у Керенского вполне могли вызвать подозрения, — но никакого выбора не оставалось. Частично они состояли из казаков, на которых Временному правительству психологически трудно было положиться. В прошлом привилегированное сословие России, после революции казаки ушли в глухую оборону. С февраля 1917-го их обвиняли в стремлении вернуть старый порядок силой, и, деморализованные постоянным давлением, в бой их части шли чрезвычайно неохотно. Революция набирала обороты: становиться ее врагами было опасно. Другая часть красновцев считалась прямыми противниками Керенского, поскольку ранее служила в частях Корнилова, которого премьер-министр обвинял в попытке захвата власти. Перед глазами Керенского разыгралась фантасмагорическая сцена. Один из офицеров, выполнив приказ премьера, отказался пожать протянутую в знак благодарности руку, демонстрируя нюансы своей позиции: военный соглашался подчиняться правительству, но при этом давал понять, что не имеет к Керенскому лично никакого уважения. Собранные из ненадежных людей войска не справились с первым же испытанием, ждавшим их у Пулковских высот. Разыгравшийся там бой показал, что ударной силой красновцев удачнее всего выступает их бронепоезд. Благодаря его залпам удалось продвинуться в глубь территории противника. Но уже через несколько часов железная дорога оказалась зоной риска — это профсоюз железнодорожников Викжель потребовал прекратить гражданскую войну, угрожая лишить страну транспортного сообщения. К миру понуждали как красновцев, так и большевиков, но выдержка слабее оказалась у первых.

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