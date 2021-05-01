На Курилах возведут модульный городок для бастующих строителей

ТАСС, 1 мая. Правительство Сахалинской области возведет модульный городок для строителей на острове Парамушир Большой Курильской гряды, устроивших забастовку из-за задержки заработной платы и непригодных условий для жизни. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства региона.

21 апреля 120 сотрудников "Спиро" (единственная строительная организация на острове Парамушир Большой Курильской гряды, Сахалинская область) отказались выходить на работу до тех пор, пока не будут соблюдены их требования. Следователи возбудили уголовное дело по поводу задержки выплат. Власти региона организовали на территории предприятия полевую кухню, так как работодатель прекратил питание сотрудников.

"В целях обеспечения достойных условий проживания рабочих планируется возвести модульный стройгородок. К решению задачи уже приступили. Муниципальная администрация подбирает необходимый земельный участок", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, компания перечислила своим сотрудникам 12 млн рублей, полностью погасив задолженность по дополнительным начислениям за работу с февраля по март. Выплата за апрель завершится до 15 мая. По данным регионального правительства, большинство работников решили дальше работать в "Спиро", уволились с предприятия 17 человек. Им предложили устроиться в другие организации.

Ранее межведомственная комиссия под руководством областного министра строительства Алексея Колеватых выявила на предприятии нарушения строительных и санитарных норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, а также факты ненадлежащих условий проживания рабочих. Руководителю стройфирмы выдали предписания об устранении замечаний.