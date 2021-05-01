Великая Суббота. В Иерусалиме пройдет церемония схождения Благодатного огня

ИЕРУСАЛИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. На улицах Старого города Иерусалима в преддверии церемонии освящения Благодатного огня в храме Гроба Господня немноголюдно. Полицейских у входов в Старый город и на подходах к храму почти столько же, сколько и паломников, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Как рассказал в беседе с ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, за безопасность в Великую Субботу отвечают около 1 тыс. полицейских. "Главная задача обеспечить безопасность и общественный порядок. В этом году вновь действуют серьезные ограничения, направленные на предупреждение распространения коронавируса, хотя и не такие жесткие, как в 2020 году", - сказал Зингерман. По его словам, в соответствии с санитарными ограничениями 1 мая на саму церемонию допущены 2,5 тыс. паломников, а в обычные годы в этот день внутри храма бывает до 9 тыс. человек.
Зингерман отметил, что разрешение на вход в храм давалось только тем, у кого есть либо "зеленый паспорт" вакцинации, либо отрицательные тесты на коронавирус.
После завершения церемонии Благодатный огонь вынесут дипломатам, которые ождают его, как и в прошлом году, у Яффских ворот Старого города. "Получив лампады, кортежи направятся в аэропорт для передачи их на борт самолетов, которые ожидаются из 11 стран", - добавил он. Ранее на этой неделе директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион 1 мая самолетам из 11 стран - России, Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, Румынии и Украины.
Частица Благодатного огня для России
Делегация российских дипломатов прибыла в субботу в Старый город Иерусалима для помощи в доставке Благодатного огня из храма Гроба Господня в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного.
"В этом году благодаря усилиям Иерусалимского патриархата и организационной поддержке Министерства иностранных дел Израиля будет организована доставка частиц Благодатного огня в те страны, население которых проявляет заинтересованность. Это в основном страны с преобладающим христианским православным населением, либо с большой христианской диаспорой", - рассказал корреспонденту ТАСС возглавляющий делегацию посол РФ в Государстве Израиль Анатолий Викторов. Израиль с конца прошлого года закрыт для иностранных туристов и паломников из-за пандемии, поэтому для передачи огня в другие страны используется такая же схема, как и в прошлом году.
"Смысл участия дипломатов заключается в том, что мы оказываем содействие, - продолжил посол РФ. - В частности, мы, российские дипломаты, по просьбе Русской духовной миссии [в Иерусалиме] доставляем Благодатный огонь от храма Гроба Господня до аэропорта [Бен-Гурион], где нас будут ожидать руководители и представители Фонда Андрея Первозванного, к которым обращена просьба доставить огонь к вечерней сегодняшней службе [в Москве]". "Как дипломаты мы оказываем дипломатическую поддержку, поскольку аэропорт - режимный объект и туда имеют разрешение на вход только послы, дипломатические представители и представители посольств", - добавил он.
Ранее в субботу делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась в Израиль, чтобы привезти в Россию частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня.
Благодатный огонь к Пасхе доставят по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая. Отсюда он будет передан в 25 городов и регионов России, а в Москве верующие смогут получить его частицу в 15 храмах. По рекомендации Роспотребнадзора в 2021 году традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится.
Храм Гроба Господня и Благодатный огонь
Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу накануне православной Пасхи там происходит церемония освящения Благодатного огня.
Это место было обнаружено спустя три века после распятия Христа прибывшими в Иерусалим посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию - часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, - подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.
В 2020 году церемония освящения Благодатного огня проходила 18 апреля без паломников.