Великая Суббота. В Иерусалиме пройдет церемония схождения Благодатного огня

ИЕРУСАЛИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. На улицах Старого города Иерусалима в преддверии церемонии освящения Благодатного огня в храме Гроба Господня немноголюдно. Полицейских у входов в Старый город и на подходах к храму почти столько же, сколько и паломников, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как рассказал в беседе с ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, за безопасность в Великую Субботу отвечают около 1 тыс. полицейских. "Главная задача обеспечить безопасность и общественный порядок. В этом году вновь действуют серьезные ограничения, направленные на предупреждение распространения коронавируса, хотя и не такие жесткие, как в 2020 году", - сказал Зингерман. По его словам, в соответствии с санитарными ограничениями 1 мая на саму церемонию допущены 2,5 тыс. паломников, а в обычные годы в этот день внутри храма бывает до 9 тыс. человек.

Зингерман отметил, что разрешение на вход в храм давалось только тем, у кого есть либо "зеленый паспорт" вакцинации, либо отрицательные тесты на коронавирус.

После завершения церемонии Благодатный огонь вынесут дипломатам, которые ождают его, как и в прошлом году, у Яффских ворот Старого города. "Получив лампады, кортежи направятся в аэропорт для передачи их на борт самолетов, которые ожидаются из 11 стран", - добавил он. Ранее на этой неделе директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион 1 мая самолетам из 11 стран - России, Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, Румынии и Украины.

Частица Благодатного огня для России

Делегация российских дипломатов прибыла в субботу в Старый город Иерусалима для помощи в доставке Благодатного огня из храма Гроба Господня в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного.

"В этом году благодаря усилиям Иерусалимского патриархата и организационной поддержке Министерства иностранных дел Израиля будет организована доставка частиц Благодатного огня в те страны, население которых проявляет заинтересованность. Это в основном страны с преобладающим христианским православным населением, либо с большой христианской диаспорой", - рассказал корреспонденту ТАСС возглавляющий делегацию посол РФ в Государстве Израиль Анатолий Викторов. Израиль с конца прошлого года закрыт для иностранных туристов и паломников из-за пандемии, поэтому для передачи огня в другие страны используется такая же схема, как и в прошлом году.