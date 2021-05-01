МИД Индии поблагодарил Россию за первую партию вакцины "Спутник V"

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 1 мая. /ТАСС/. МИД Индии поблагодарил Россию за предоставление вакцины против коронавируса "Спутник-V", первая партия которой доставлена в субботу в индийский Хайдарабад.

"Это первая партия. <...> Мы высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга - России", - написал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на своей странице в Twitter.

Он отметил, что между двумя странами уже более 10 лет развивается особо привилегированное стратегическое партнерство. Вакцины будут также производиться индийскими компаниями в рамках программы Make in India для использования в Индии, России и других странах, указал представитель индийского МИД.

Как отметил, комментируя доставку первой партии, посол России в Индии Николай Кудашев, "местное производство [российской вакцины] скоро начнется, и его планируется постепенно увеличить до 850 млн доз в год". "Эффективность "Спутника-V" - одна из самых высоких в мире, эта вакцина также будет эффективна против новых штаммов COVID-19", - напомнил посол.

"В то время как Россия и Индия продолжают прилагать целенаправленные совместные усилия по борьбе с COVID-19, этот шаг [поставка российской вакцины] особенно важен для поддержки усилий индийского правительства по смягчению последствий смертоносной второй волны [коронавирусной инфекции] и спасению жизней", - сказал Кудашев, добавив, что рассчитывает на дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с Индией в целях прекращения пандемии.

"Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.