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Пандемия COVID-19

МИД Индии поблагодарил Россию за первую партию вакцины "Спутник V"

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что между двумя странами уже более 10 лет развивается особо привилегированное стратегическое партнерство

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 1 мая. /ТАСС/. МИД Индии поблагодарил Россию за предоставление вакцины против коронавируса "Спутник-V", первая партия которой доставлена в субботу в индийский Хайдарабад.

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"Это первая партия. <...> Мы высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга - России", - написал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на своей странице в Twitter.

Он отметил, что между двумя странами уже более 10 лет развивается особо привилегированное стратегическое партнерство. Вакцины будут также производиться индийскими компаниями в рамках программы Make in India для использования в Индии, России и других странах, указал представитель индийского МИД.

Как отметил, комментируя доставку первой партии, посол России в Индии Николай Кудашев, "местное производство [российской вакцины] скоро начнется, и его планируется постепенно увеличить до 850 млн доз в год". "Эффективность "Спутника-V" - одна из самых высоких в мире, эта вакцина также будет эффективна против новых штаммов COVID-19", - напомнил посол.

"В то время как Россия и Индия продолжают прилагать целенаправленные совместные усилия по борьбе с COVID-19, этот шаг [поставка российской вакцины] особенно важен для поддержки усилий индийского правительства по смягчению последствий смертоносной второй волны [коронавирусной инфекции] и спасению жизней", - сказал Кудашев, добавив, что рассчитывает на дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с Индией в целях прекращения пандемии.

"Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

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ИндияРоссияПандемия COVID-19
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