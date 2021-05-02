Православные христиане отмечают Пасху

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Православные христиане празднуют Пасху - день Воскресения Христова, который в этом году приходится на 19 апреля по юлианскому календарю. По старому стилю ее встречают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в настоящее время проводит литургию в московском храме Христа Спасителя. В связи с пандемией в храм допущено ограниченное количество прихожан. К патриаршей пасхальной службе делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в Москву частицу Благодатного огня.

Из-за пандемии Пасху в России будут встречать с определенными ограничениями, но дополнительно ужесточать противоэпидемические меры в большинстве регионов не планируется. Где-то, чтобы избежать скопления людей, решили проводить несколько богослужений сразу, а где-то отменили крестные ходы.

Воскресе из мертвых

Воскресение Иисуса Христа не описано в канонических текстах Нового Завета, где рассказывается лишь о последующих событиях, связанных с ним. После смерти Спасителя его тайный ученик Иосиф Аримафейский забрал тело Христа и похоронил его в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, завалив вход каменной плитой. Согласно Писанию, на рассвете третьего дня после этого четыре ученицы Христа отправились к гробнице, чтобы умастить тело усопшего специальными благовониями. Они увидели, что камень сдвинут, а склеп пуст. Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о воскресении, рассказав об этом остальным ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется воскресеньем.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная ее неделя - первая, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи. Двери алтарей всех храмов распахиваются, как символ открытых райских врат. Посещать кладбища на Пасху не принято, хотя такая традиция и сложилась в советское время.

Службы в масках и с соблюдением дистанции

В московских храмах продолжают действовать требования безопасности. "Это касается и разметки, и дистанцирования прихожан. Поэтому надо надеяться, что пасхальные богослужения пройдут без каких-то осложнений, и храмы обеспечат все необходимое, чтобы прихожане соблюдали меры, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции", - рассказал ТАСС председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

В Ставрополе из-за пандемии приняли решение об отмене крестного хода, но пасхальное богослужение пройдет в обычном режиме. В Псковской области службы пройдут в нескольких крупных храмах региона. В Республике Коми крестные ходы будут разрешены только на территории храмов. В храмах Орловской области волонтеры будут раздавать прихожанам средства защиты, священнослужители будут вести богослужения в масках. Для снижения одновременного присутствия прихожан в храмах региона увеличили количество литургий до трех.

Без ограничений на Пасху обошлись в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Ханты-Мансийском автономном округе. Участники пасхальных богослужений должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В Екатеринбургской епархии сообщили, что в Пасху "там, где есть возможность, будут совершаться несколько богослужений, чтобы уменьшить количество одновременно молящихся людей".

Редкая служба в старинном храме и мастер-классы звонарей

В Нижнем Новгороде 2 мая пройдет традиционный общегородской Пасхальный крестный ход, который начнется у Дмитриевской башни Нижегородского кремля. В Вологде главное пасхальное богослужение проходит в Софийском соборе, его возглавляет митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Это редкое явление: Софийский собор, заложенный в 1568 году, - летний храм, где богослужения проводятся только в теплое время года. В этом году температурные условия позволяют открыть его для верующих.

В самом большом в России музее под открытым небом "Малые Корелы" под Архангельском состоится водосвятный молебен. Посетители музея увидят этнографические картинки "Чистый четверг" и "Пасхальная трапеза", смогут принять участие в экскурсии по Вознесенской церкви и мастер-классах по росписи яиц, сделать пасхальные сувениры в творческой мастерской и сыграть в традиционные весенние игры. Во Владимире 2 мая в честь праздника все желающие смогут подняться на колокольню Успенского собора и позвонить в колокола.

Отдел благотворительности и социального служения Мурманской епархии организует раздачу куличей и яиц в СИЗО и колониях, домах престарелых, психоневрологических диспансерах, детских домах, а также общественным организациям, помогающим людям в трудных ситуациях.