Эксперты назвали самые востребованные направления для летнего отпуска в России

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Симферополь, Сочи и Анапа стали наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями для отпуска этим летом. Такие данные приводятся в исследовании портала сервиса поездок и путешествий Tutu.ru (есть у ТАСС). Анализировались билеты с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, купленные на даты с 1 июня по 31 августа. Средний чек на эти даты за перелет внутри РФ снизился на 11% до 9,4 тыс. рублей (в одну сторону).

"Самое востребованное авианаправление у путешественников из Москвы на лето - это Симферополь, на него приходится около 40% спроса. На аэропорты Краснодарского края суммарно приходится около 37% оформленных из Москвы билетов, причем доля каждого из курортов региона подросла по сравнению с прошлым годом", - отмечается в исследовании.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Симферополь за год увеличилась на 6% до 6,7 тыс. рублей за билет в одну сторону, в Сочи - на 1% до 6,4 тыс. рублей, в Анапу - на 2% до 6,8 тыс. рублей. Также в топ-10 популярных направлений вошли Геленджик (-8% до 7 тыс. рублей), Калининград (-2% до 5,3 тыс. руб.), Краснодар (-10% до 4,9 тыс. руб.), Минводы (-8% до 5,6 тыс. руб.), Горно-Алтайск (+3% до 10 тыс. руб.), Владивосток (-2% до 13,7 тыс. руб.) и Махачкала (+3% до 5,5 тыс. руб.). Как отметили в Tutu.ru, средний чек за перелет из Москвы по России за год сократился на 12% до 7,7 тыс. рублей в одну сторону.

"У путешественников из Санкт-Петербурга также на первом месте Симферополь, но его доля в оформленных билетах составляет около четверти. Каждый пятый билет из Санкт-Петербурга на лето приобретается в Сочи, а всего на четыре аэропорта Краснодарского края приходится почти 43% спроса, - добавили в компании. - Также в топ-10 авианаправлений на лето из Санкт-Петербурга вошли Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону и Москва".