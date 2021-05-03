Путин поручил кабмину к 15 сентября представить предложения по развитию здравоохранения

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 сентября 2021 года представить предложения по вопросам развития здравоохранения для рассмотрения на расширенном заседании Госсовета. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Правительству Российской Федерации: <...> представить для рассмотрения на расширенном заседании Государственного совета Российской Федерации предложения по вопросам развития здравоохранения. Срок - 15 сентября 2021 года", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Также правительству поручено обеспечить реализацию "важнейших инновационных проектов государственного значения", направленных на создание отечественных технологий производства вакцин, фармацевтических субстанций и лекарств для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам, а также на предупреждение распространения новых инфекционных заболеваний.

В частности, тест-системы для выявления новых инфекций должны разрабатываться в течение четырех дней, а эффективные вакцины - в течение четырех месяцев "с последующим запуском их в промышленное производство в кратчайшие сроки", уточняется в документе. Доклад по этим направлениям должен быть представлен до 31 декабря 2021 года.