Путин поручил внести поправки о квотировании выбросов в городах с грязным воздухом

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Госдуме внести изменения в законодательство о квотировании выбросов в городах с сильным уровнем загрязнения воздуха. Соответствующий пункт включен в поручения главы государства по реализации его послания Федеральному собранию, перечень которых опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Правительству РФ совместно с Государственной думой обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - отмечается в документе. Срок исполнения установлен 15 июля 2021 года.

Еще один пункт касается выполнения "собственниками объектов промышленной и иной инфраструктуры, в результате деятельности которых причиняется вред окружающей среде, обязанности по своевременной ликвидации такого вреда на всех стадиях жизненного цикла указанных объектов, включая финансовое обеспечение выполнения данной обязанности". Это поручение должно быть исполнено до 31 декабря текущего года.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, Путин обратил внимание на необходимость адаптировать различные отрасли к изменению климата, наладить жесткий контроль в сфере борьбы с вредными выбросами, в частности, ввести систему квотирования вредных выбросов во всех городах страны, где существует проблема качества воздуха. Он также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет, чтобы целевым образом направлять их "на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды".