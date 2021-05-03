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Facebook 5 мая сообщит о судьбе аккаунта Трампа

Экс-президента США лишили доступа к соцсети в январе
© AP Photo/Noah Berger

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Надзорный совет корпорации Facebook объявит о решении по делу о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа 5 мая, то есть спустя почти четыре месяца после того, как предыдущий глава Белого дома был лишен доступа к социальной сети. Об этом сообщается на странице Надзорного совета на платформе Twitter.

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"Надзорный совет объявит о своем решении по делу в отношении бывшего президента США Дональда Трампа 5 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее руководство Twitter заявило, что Трамп никогда больше не сможет воспользоваться этой соцсетью.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка Facebook должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена. Действия крупнейших соцсетей в отношении аккаунтов Трампа подверглись резкой критике со стороны республиканцев. Во Флориде был принят закон, который запрещает соцсетям блокировку аккаунтов политиков под угрозой больших штрафов.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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