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Пандемия COVID-19
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ВОЗ: на обеспечение вакцинации от коронавируса в мире в 2022 году потребуется до $45 млрд

В 2021 году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере $19 млрд, напомнил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 3 мая. /ТАСС/. От $35 млрд до $45 млрд потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он напомнил, что в текущем году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере $19 млрд. "По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от $35 млрд до $45 млрд в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал глава ВОЗ.

По словам гендиректора, за последние две недели в мире коронавирусом заразились больше людей, чем за первые шесть месяцев пандемии. Он отметил, что более половины случаев заболевания, зарегистрированных на минувшей неделе, приходятся на Индию и Бразилию, однако "в мире есть много других стран, столкнувшихся с очень уязвимой ситуацией". В связи с этим Гебрейесус призвал население продолжать следовать санитарным рекомендациям ВОЗ, в том числе соблюдать меры физического дистанцирования, избегать скоплений людей, носить маски, проветривать помещения, мыть руки и прикрывать рот при кашле, а нос при сморкании.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19", отметили в ВОЗ.

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БразилияИндияГейтс, БиллТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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