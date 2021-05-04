Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в пяти регионах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в пяти субъектах России по совокупному населению, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на 17-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в пяти субъектах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в одном регионе замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. Еще в одном субъекте зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет также обнаружено превышение эпидемических порогов в одном регионе страны. Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 17 субъектах страны.

В ведомстве добавили, что на 17-й неделе 2021 года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и "другие вирусы не гриппозной этиологии".