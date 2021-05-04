В Мехико будет действовать альтернативная линия транспорта из-за инцидента в метро

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Линия альтернативного транспорта будет действовать в столице Мексики на участке, где во время прохода поезда обрушился метромост. Об этом сообщил во вторник секретарь по транспортному обеспечению Мехико Андрес Лахоус на своей странице в Twitter.

Пассажиры смогут воспользоваться услугами наземного транспорта на участке, связывающем столичные районы Микскоак и Тлауак, отметил Лахоус. Передвижение горожан будет обеспечиваться в том числе с использованием транспортных средств на электрической тяге, уточнил чиновник.

Альтернативная транспортная линия создается для того, чтобы обеспечить мобильность граждан, после того как на 12-й линии метро произошла крупная авария. В понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск) обрушился пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге города. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 метров. Как сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, число жертв катастрофы достигло 23.

В 2014 году эта линия временно закрывалась, после того как были выявлены ошибки и нарушения во время возведения метромоста. После его ремонта и реконструкции путепровод вновь начал действовать.