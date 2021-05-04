Посол России в Венесуэле принял участие в национальных испытаниях "Эпиваккороны"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая. /ТАСС/. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров стал первым волонтером, принявшим участие в испытаниях российской вакцины "Эпиваккорона" в Боливарианской Республике. Об этом он сообщил ТАСС.

"Это большая радость и честь для меня как посла России и гражданина моей родины принять участие в исследованиях венесуэльскими партнерами новой отечественной антикоронавирусной вакцины "Эпиваккорона". Уверен, что пройдя все необходимые в Венесуэле процедуры, этот российский препарат получит здесь, как и ранее "Спутник V", регистрацию", - сказал дипломат, отметив, что производитель вакцины - российская компания "Герофарм" - хорошо известен в Венесуэле, куда поставляет инсулины.

Вакцинация состоялась в присутствии исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес и министра здравоохранения Карлоса Альварадо.

"Сегодняшнее событие - яркое свидетельство высочайшего уровня доверия и многообещающих перспектив сотрудничества между нашими странами", - добавил российский посол.

Вакцина "Эпиваккорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", была передана венесуэльской стороне в конце марта в ходе визита в Каракас заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова. Венесуэла первой из стран Латинской Америки признала российскую вакцину "Спутник V" и приступила к испытаниям "Эпиваккороны".