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Обрушение метромоста в Мехико

Профсоюз работников метро Мехико заявил об угрозе новых катастроф на подземном транспорте

Омеро Савала сообщил об износе элементов конструкций

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Система подземного транспорта Мехико может столкнуться с новыми катастрофами, которые по своим последствиям превзойдут обрушение метромоста на юге города в понедельник. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь Мексиканского профсоюза работников метрополитена Омеро Савала.

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"Может случиться трагедия крупнее той, что произошла в понедельник", - цитирует его телеканал Televisa. По словам Савалы, наблюдается износ элементов конструкций на линии Б, а также на пятой и девятой. "Столичное правительство должно понимать, что в настоящее время вся система находится под угрозой", - отметил он. Глава профсоюза не исключил, что 8 тыс. членов этой организации могут устроить забастовку, и добавил, что они требуют отставки директора метрополитена Флоренсии Серрано.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на 12-й линии метрополитена обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 24 человека. Пострадали не менее 79 пассажиров.

Теги
МексикаОбрушение метромоста в Мехико
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