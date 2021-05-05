МИД России выразил соболезнования в связи с трагедией в метро Мехико

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия выражает свои искренние соболезнования Мексике в связи с катастрофой в метро Мехико, в результате которой погибли десятки человек. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

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"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее соболезнования в связи с катастрофой выразил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору президент России Владимир Путин.

В понедельник вечером на юге Мехико частично обрушился метромост.

Два вагона проходившего по нему поезда рухнули с высоты около 10 м. По предварительным данным, погибло 23 человека, еще около 70 пострадали.