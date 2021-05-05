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В Мексике проверят состояние железнодорожных линий

В двух штатах, где действуют линии метро или система городских электропоездов, будут также приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажиров

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Власти двух штатов Мексики распорядились провести проверку метрополитенов и железнодорожных путей в черте городов Монтеррей (штат Нуэво-Леон) и в Гвадалахаре (штат Халиско) после трагического инцидента в метро столицы страны Мехико, в результате которого погибли 23 человека. Об этом в среду сообщила в своей электронной версии газета Milenio.

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Проверка пройдет на 32 станциях метро в Монтеррее общей протяженностью 33 км. На первом этапе будет проверена первая линия метрополитена, отметил губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес на своей странице в Twitter. Он уточнил, что во время проверки будут использованы "специальные автомобили, подразделения мониторинга, оперативный и инспекционный персонал, а также технологические средства, такие как дроны и тепловизоры".

Проверку системы городских электропоездов в городе Гвадалахара распорядился осуществить также губернатор штата Халиско Энрике Альфаро. Он отметил, что необходимо провести ревизию инфраструктуры всех трех линий метро, оказывающих услуги в мегаполисе. На недавно запущенной линии метрополитена в Гвадалахаре действуют два метромоста.

Губернаторы двух штатов, где действуют линии метро или система городских электропоездов, указали, что будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажиров при перевозках.

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Мексика
Пандемия COVID-19
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