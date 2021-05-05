В посольстве Мексики в России приспустили флаг в знак скорби по погибшим в метро

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Посольство Мексики приспустило флаг над своим зданием в Большом Лёвшинском переулке в Москве, чтобы почтить память жертв трагедии в метро Мехико, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее соболезнования в связи с катастрофой выразил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору президент России Владимир Путин.

Свои соболезнования родным и близким погибших также направил МИД РФ.

В понедельник вечером на юге Мехико частично обрушился метромост. Два вагона проходившего по нему поезда упали с высоты около 10 м.

По предварительным данным, погибли 25 человек.