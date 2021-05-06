МЧС вручило благодарности кадетам за грамотные действия при пожаре в гостинице в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Начальник московского главка МЧС Сергей Желтов и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев вручили благодарности кадетам Антону Дорошкову и Илье Напаснюк за грамотные действия и самоотверженность при пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве. Памятные подарки также получили все учащиеся из кадетского класса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

"Вспоминая слова Михаила Васильевича Ломоносова "Дерзайте отчизну мужеством прославить", можно сказать, что вы с такой задачей справились блестяще. Ваши действия до прибытия пожарных были четкими и правильными. Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию", - сказал Еникеев, обращаясь к ребятам.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице произошел ночью 4 мая. Погибли два человека, 16 пострадали, среди них 10 детей. В больнице находятся 14 человек, в том числе восемь детей. В гостинице проживали 305 человек, включая 114 детей, приехавших на слет кадетов из трех регионов России.

По словам классного руководителя воспитанников кадетского пожарно-спасательного класса из Братска Натальи Смольяниновой, Антон Дорошков оперативно сообщил, что начался пожар. Он попросил разбудить всех и начать эвакуацию. При этом сам мальчик вместе с товарищем Ильей Напаснюк стал поднимать ребят из соседних комнат на этаже и до прибытия пожарных выводить их из гостиницы. "Воды в кранах почему-то не было, и для того, чтобы защитить органы дыхания от опасного дыма, мальчики догадались смачивать полотенца в бачке унитаза", - рассказала женщина.

Еникеев отметил, что действия кадетов - это проявление гражданской доблести, граничащей с элементами военной отваги, так как часть работы боевых спасательных подразделений мальчики взяли на себя и блестяще с ней справились. Он также подчеркнул, что заслуга в этом и тех, кто принимает участие в воспитании молодого поколения - учителей и родителей. "Поступок, действия наиболее активных ребят будут оценены. Мы будем ходатайствовать перед министром МЧС России о том, чтобы их отметили ведомственными знаками отличия. Помимо ребят из кадетских классов из города Братск Иркутской области, были также ребята из города Уфы и Ижевска. Мы найдем всех, кто принял участие в процессе этой эвакуации и представим к ведомственным знакам отличия", - сказал Еникеев.

Отмечается, что кадеты, чтобы поближе познакомиться с историей пожарной охраны, посетили музей Главного управления МЧС России по Москве, где смогли узнать о развитии пожарно-спасательной службы.