ЕК получила от разработчиков "Спутника V" просьбу прекратить предвзятые заявления

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от производителей "Спутника V" с просьбой в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона прекратить предвзятые заявления против российской вакцины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в аппарате Бретона.

"Мы подтверждаем получение письма", - сказал представитель еврокомиссара.

20 апреля производители "Спутника V" обратились к Бретону с просьбой прекратить "вводить общественность в заблуждение предвзятыми заявлениями против российской вакцины". В частности, они отметили, что препарат может быть поставлен в ЕС "в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств, а не к концу 2021 года", как утверждали в ЕК. "Мы отправили вам письмо, чтобы вы прекратили вводящие в заблуждение комментарии", - заявляли разработчики.