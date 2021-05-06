Первый компонент "Спутник V" получили более 20 млн людей в мире

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" по состоянию на 5 мая привили уже более 20 млн людей во всем мире, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 млн людей получили укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру. При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (Cerebral Venous Sinus Thrombosis, CVST)", - отмечается в сообщении фонда.

В РФПИ подчеркнули, что производство вакцины "Спутник V" соответствует самым строгим стандартам с четырьмя стадиями очистки (две хроматографические стадии и две стадии тангенциальной фильтрации).