В РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах с Германией по поставкам "Спутника V"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию в июне этого года, переговоры по данному вопросу продолжаются. Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны", - приводятся в сообщении слова представителя фонда.

Ранее газета Bild сообщила о якобы зашедших в тупик переговорах по поставкам российской вакцины в Германию. В РФПИ подчеркнули, что это не соответствует действительности и является кампанией по дезинформации, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки.

В Telegram-канале вакцины также отмечается, что за последнее время в Bild было опубликовано около 15 подобных статей, направленных против вакцины "Спутник V", содержащих некорректные данные.

В ФРГ неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее Шпан сообщил, что Германия намерена провести двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках "Спутника V" в случае ее допуска в ЕС.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.