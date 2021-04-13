"Спутник V" — новое яблоко раздора между Берлином и Вашингтоном

Президент России Владимир Путин 30 марта в режиме видеоконференции обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, помимо ситуации в Донбассе, возможные поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюз и даже ее совместное производство в странах ЕС. Уже 7 апреля премьер Баварии Маркус Зёдер сообщил о подписании предварительного договора (меморандума о намерениях) с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении 2,5 млн доз в случае одобрения препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) и его возможном производстве в баварском Иллертиссене. О готовности закупить "Спутник V" заявил и ряд глав других федеральных земель ФРГ. Днем позже инициативу в свои руки взяло федеральное правительство — министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что Еврокомиссия пояснила, что не будет заключать контракты на поставку российской вакцины, в связи с чем он выразил намерение Германии "говорить с Россией на двусторонней основе". Сказано — сделано: 8 апреля начались соответствующие переговоры между РФПИ и представителями кабмина ФРГ. Пиар-ход или отказ от европейской солидарности? В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря. При этом СМИ и некоторые политики раскритиковали федеральное правительство за низкие, по их мнению, темпы иммунизации, поставив в пример Великобританию, Израиль и США, где они существенно выше. Между правящими партиями — социал-демократами (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократический союз (ХДС) и Христиано-социальный союз (ХСС) — даже вспыхнула открытая вражда из-за низких темпов прививочной кампании: вице-канцлер Олаф Шольц (СДПГ) передал в январе министру Шпану (ХДС) длинный перечень вопросов о причинах просчетов при заказе вакцин.

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Постепенно в ФРГ стали все чаще говорить о необходимости заключения новых контрактов на поставки препаратов от COVID-19 разных производителей, включая "Спутник V". Эти голоса зазвучали громче после того, как в марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca из-за выявленных побочных эффектов, среди которых образование тромбов. В Германии до недавнего времени были зарегистрированы более 40 предполагаемых случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки после прививки данным препаратом. Сейчас в Федеративной Республике Vaxzevria разрешено прививать лишь граждан старше 60 лет. Однако далеко не все спешат воспользоваться этой возможностью — слухи о "побочке" уже разошлись, и граждане попросту перестали доверять этому препарату. Так, в Берлине можно свободно записаться на прививку от AstraZeneca даже в сам день подачи заявки (разумеется, если до человека дошла очередь в соответствии с установленным властями порядком вакцинации). А вот свободных "окон" в центры, где используются вакцины от консорциума BioNTech и Pfizer или американской компании Moderna, нет чуть ли ни на месяц вперед. На этом фоне "Спутник V" многим политикам и экспертам в Германии представляется достойной альтернативой Vaxzevria. К тому же изучается вопрос его производства на имеющихся мощностях компании R-Pharm непосредственно в Германии — в Иллертиссене. Не исключили возможности изготовления и расфасовки препарата у себя в регионе и власти земли Мекленбург — Передняя Померания. Помешать "Спутнику V" завоевать германский рынок может только время. Как подчеркнул Шпан, поставки должны быть осуществлены уже в ближайшие от двух до пяти месяцев, в ином случае так или иначе в ФРГ будет предостаточно вакцины. В этой связи комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, считает, что даже в случае допуска на использование в Европе "Спутник V" "придет слишком поздно". По его словам, должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство. Но Бретон известен своей критической позицией по отношению к российской вакцине. Ранее он заявлял, что Евросоюзу не нужен "Спутник V". Примечательно, что подобные высказывания делают прежде всего французские политики. Например, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон вообще назвал пиар-ходом заявление германской стороны о планах покупки российской вакцины. Он считает, что они связаны с началом предвыборной кампании в ФРГ. Санкции США из-за покупки "Спутника V"? "Спутник V", наряду с природным газом, теперь становится еще одним экспортным продуктом России, по поводу которого спорят Берлин, а шире — ЕС и Вашингтон. Американцев, как известно, бесконечно заботит то, кто, что, почему и зачем покупает у русских. И вот теперь новым яблоком раздора стал российский препарат. Как сообщила в минувший понедельник газета Bild со ссылкой на собственные источники, власти США изучают, не могут ли планы ФРГ заказать вакцину рассматриваться как нарушение санкций, введенных Вашингтоном из-за инцидента с Алексеем Навальным. Ведь два российских научно-исследовательских центра, которые принимали участие в разработке и тестировании "Спутника V", находятся в санкционном списке США.

Газета пишет, что США раздражены тем, что, с одной стороны, правительство ФРГ и канцлер Ангела Меркель вступаются за права блогера и сделали возможным его лечение в клинике "Шарите", а с другой, покупают у России вакцину, в создании которой якобы участвовали институты, попавший в черный список. Bild отметила, что "соответствующие сигналы были получены в Берлине". Чем конкретно грозит подобное развитие событий, пока неизвестно, но очевидно, что санкции становятся для США основным инструментом оказания давления и грозить ими они готовы не только своим конкурентам, но и союзникам. А вот потребности партнеров в тяжелые часы США не интересуют. В Германии в последнее время неоднократно сетовали на односторонние шаги Вашингтона касательно производства вакцин от COVID-19. В частности, уполномоченный правительства ФРГ по вопросам вакцинации Кристоф Крупп считает, что перебои с производством этих препаратов, например от AstraZeneca и Johnson&Johnson, происходят в том числе по политическим причинам, а именно связаны с действиями США. Он напомнил, что Вашингтон не вводил официально запрет на экспорт медицинской продукции, но в США действует правило Rated Order — ранжирование заказа, по которому устанавливается приоритет в очередности исполнения того или иного контракта. "Rated Order означает, что американское правительство говорит компаниям, в какой очередности исполнять определенные заказы. И это означает, разумеется, что сначала поставки, которые для американского правительства имеют высокий приоритет, должны быть направлены американским фирмам, — пояснил Крупп. — И тут выпадают некоторые европейские заказы". Недовольство дядюшкой Джо в ФРГ нарастает После того как президентом США стал Джо Байден, политическая элита Германии пребывала в некой эйфории. В Берлине были убеждены, что приказной тон Дональда Трампа в прошлом, а отныне США будут консультироваться по вызывающим разногласия вопросам со своими союзниками, стремиться к солидарности и равноправным отношениям с ними. Однако этого не произошло. В вопросе закупок вакцин, с точки зрения Берлина, Вашингтон продолжает политику Ameriсa first ("Америка в первую очередь").

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