Нарушенное из-за инцидента с сухогрузом движение по Волго-Каспийскому каналу восстановили

АСТРАХАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Движение судов по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, которое ранее было приостановлено из-за посадки на мель сухогруза, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области во вторник.

"Волго-Каспийский морской судоходный канал открыт для прохождения судов", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По данным ГУ МЧС, вопрос о снятия судна с мели сейчас решается с учетом метеоусловий. Повреждений корпуса судна не зафиксировано, загрязнения акватории нет.

Как сообщалось 10 мая, сухогруз "Порт Оля - 4", направлявшийся в Иран, сел на мель в Астраханской области. Пострадавших нет. На борту имеется запас продовольствия. Движение судов в данном районе было приостановлено.