В Вологодской области от коронавируса привили свыше 91 тыс. человек

ВОЛОГДА, 11 мая. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса прошли более 91 тыс. жителей Вологодской области, это 17% от 546 тыс. человек, которых планируется привить, чтобы получить коллективный иммунитет. В регионе развернуто 144 пункта вакцинации, при необходимости могут заработать еще около 40 пунктов, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"На сегодня в области привито более 91 тыс. вологжан, это почти 17% от планового показателя, вакцинация идет хорошо. Всего в регион поступило 127 тыс. доз вакцины, очередь вся отрабатывается в плановом режиме. На сегодня мы открыли уже 144 пункта во всех муниципалитетах, в том числе 21 мобильный пункт для работы в удаленных территориях, чтобы все желающие могли привиться. План - привить к 1 сентября 546 тыс. человек, вакцина в области есть, прививочные пункты работают. При необходимости мы можем еще открыть порядка 40 пунктов", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Несмотря на постепенное снижение количества заразившихся коронавирусом, глава региона призвал жителей соблюдать меры предосторожности, масочный режим, социальное дистанцирование. "В Якутии, к сожалению, в связи с резким распространением британского штамма коронавируса с сегодняшнего дня все школьники, кроме выпускных классов, и студенты переводятся на дистанционное обучение. Рост заболевших наблюдается во всех возрастных группах, снова вводятся койки в госпиталях, речь идет уже о повторном локдауне. Если мы не ходим повторения сценария 2020 года, нужно соблюдать меры предосторожности и привиться", - призвал Кувшинников.

По его данным, на 11 мая в области подтверждено 45 258 заразившихся коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки 37 человек. Выздоровели 42 308 человек, умерли 1 045 пациентов. Действующие моногоспитали загружены на 30%.