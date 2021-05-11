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Полный цикл вакцинации от COVID-19 в Кировской области прошли более 100 тыс. человек

Это составляет 8% населения региона

ТАСС, 11 мая. Двумя компонентами вакцины "Спутник V" в Кировской области привиты более 100 тыс. жителей, или 8% населения области, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

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"В регион поставлено свыше 194 000 доз вакцины. По состоянию на 11 мая первым компонентом привиты порядка 138 500 жителей области. Завершили вакцинацию от COVID-19 более 101 800 человек", - говорится в сообщении.

Всего в регионе проживают 1 250 173 человек.

По данным пресс-службы, наиболее активно в регионе идет вакцинация граждан старшей возрастной категории. Первым компонентом вакцины привиты свыше 83 тыс. человек в возрасте от 60 лет, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 63 тыс. жителей области старшей возрастной категории.

В регионе действуют 118 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Жители могут сделать прививку в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках, организациях и предприятиях, социальных объектах и торговых центрах.

За прошедшие сутки в регионе выявлен 61 случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания, 1 112 человек находятся на стационарном лечении, 1 877 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения, выздоровели более 40 тыс. человек. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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