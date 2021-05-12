Пушков: Twitter пока не выполнил все требования по удалению запрещенного контента

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter на сегодняшний день полностью не выполнила все требования Роскомнадзора по удалению запрещенной в РФ информации, еще остается около 1200 материалов. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Пока все идет, я бы сказал, по пессимистическому сценарию, поскольку Twitter, проявив после предупреждения некоторую активность и удалив 1900 единиц запрещенного контента, по непонятным причинам на этом работу прекратил. До конца все требования Роскомнадзора на сегодняшний день не выполнены. Более того, на сегодняшний день никаких новых сигналов о готовности сотрудничать со стороны Twitter не поступало", - сказал Пушков.

Он добавил, что до 15 мая соцсети нужно удалить еще примерно 1200 единиц запрещенного контента. В противном случае сенатор не исключает, что Роскомнадзор с 15 мая примет дальнейшие меры по затруднению работы Twitter. Также в резерве остается крайняя мера в виде блокировки соцсети, напомнил Пушков. "У них еще есть время, чтобы исправить ситуацию. Но если она не будет исправлена, то Роскомнадзор пойдет по пути ужесточения дальнейших мер по усложнению деятельности Twitter на территории России. Наша комиссия по информационной политике считает: поскольку было сделано ясное предупреждение, предъявлены совершенно обоснованные претензии, нам сейчас нельзя идти на попятную, поскольку это будет воспринято как проявление слабости со стороны российских регулирующих органов", - подчеркнул сенатор.