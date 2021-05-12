Госдума вводит беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года.

Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.

Законопроектом предусматривается беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности. Планируется, что выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал госуслуг согласия.

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий. "Предположим, доплата лицам, достигшим 80-летнего возраста, в виде второй фиксированной выплаты. Или человеку положена доплата до прожиточного минимума - он является пенсионером, получающим пенсию ниже прожиточного минимума в субъекте РФ. Или у человека была пенсия по потере кормильца, а есть возможность получать страховую пенсию, которая более высокая, - сказал журналистам первый замглавы фракции думских единороссов Андрей Исаев. - Во всех этих случаях человек должен прийти и написать заявление. Зачем? Что, есть люди, которые против того, чтобы им назначали более высокую выплату?"

Инициатива также обязывает Пенсионный фонд через портал госуслуг раз в три года информировать людей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости с 45 лет для мужчин и с 40 лет для женщин. "Это важно, потому что некоторые работники работают не вполне легально, получая всю зарплату или ее часть, что называется, мимо кассы, отчисления за них не производятся. И люди не представляют себе, что пенсии за эти годы у них не формируются", - отметил Исаев.

Гарантии ветеранам села

При подготовке ко второму чтению законопроект был дополнен положением, гарантирующим повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства.

Согласно действующему законодательству, за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы выплаты к соответствующей пенсии на весь период проживания пенсионеров в сельской местности. При этом повышенная выплата прекращается при выезде таких пенсионеров из сельской местности после завершения ими трудовой деятельности.

Помимо этого, пенсионеры лишаются данной надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские. "Это несправедливо. И об этом шла речь во время встречи президента с руководством фракций Госдумы. Президент дал поручение разобраться с этим вопросом. И нами подготовлена поправка о том, что для тех людей, которым назначена соответствующая надбавка, она не может быть отменена при переезде в другую местность", - пояснил Исаев.

Законопроект был внесен в Госдуму 15 декабря группой депутатов и сенаторов от "Единой России". В их числе первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции Сергей Неверов.