На Ставрополье вакцинировать от коронавируса будут в крупнейших вузах края

ПЯТИГОРСК, 12 мая. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса откроют в крупнейших вузах в Пятигорске и Ставрополе. Это позволит повысить доступность вакцины, сообщил в среду глава региона Владимир Владимиров.

"Чтобы повышать доступность вакцины, продолжим практику открытия временных прививочных пунктов в общественных местах, где бывает много людей. Сегодня поручил проработать возможность открытия пунктов вакцинации в крупнейших вузах в Пятигорске и в Ставрополе", - написал Владимиров в среду в Instagram.

По его словам, количество стационарных прививочных пунктов в регионе увеличено до 103, а мобильных бригад - до 113. В настоящее время на Ставрополье есть запас первого и второго компонентов вакцины в количестве почти 180 тыс. доз.

Владимиров отметил, что в последние дни медики фиксируют, что число госпитализаций с коронавирусом уменьшилось. Больше процент свободных коек, в том числе, реанимационных. "Но расслабляться все еще рано. Чтобы качественно и объективно оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, необходимо увеличивать охват тестированием. Поручил краевому Минздраву совместно с главврачами лечебных учреждений нарастить число ежедневных исследований на коронавирус", - сообщил губернатор.

По данным на 12 мая, за время пандемии в крае зарегистрировано 53 тыс. 676 случаев заражения, в общей сложности от коронавируса вылечились 50 тыс. 719 пациентов, умерли 1 тысяча 416 человек. От коронавируса привились более 210 тыс. человек.