Эквадор намерен заключить соглашение о закупке вакцины "Спутник V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /ТАСС/. Будущее правительство Эквадора намерено заключить соглашение о покупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в среду избранный президент страны Гильермо Лассо.

"Вакцинация - приоритет. Мы заключим с Россией соглашение о предоставлении вакцины "Спутник V" для укрепления нашего плана [вакцинации]. Благодарим российские власти за открытость и готовность", - написал политик в Twitter. Он также отметил большое значение соответствующих договоренностей для здравоохранения Эквадора и возвращения страны к нормальной жизни.

В конце апреля Лассо сообщил, что направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором попросил его помочь южноамериканской стране с приобретением препаратов от коронавируса.

Прививочная кампания от COVID-19 стартовала в Эквадоре 21 января. Для вакцинации используются препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Sinovac Biotech. На настоящий момент 265 тыс. человек привились обеими дозами, еще чуть более 1 млн - получили первый укол.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в республике достигло 402 595, количество летальных исходов - 14 054. Первый случай инфицирования в стране был зарегистрирован 29 февраля прошлого года.