В Карелии восстановили движение по одному пути для пропуска пассажирских поездов

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 мая. /ТАСС/. Движение по одному из железнодорожных путей на участке у станции Заделье открыли для пропуска пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В среду днем у станции Заделье в Кондопожском районе Карелии с рельс сошли 14 порожних грузовых вагонов. В результате аварии никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет, но движение на участке Петрозаводск - Медвежья Гора было временно приостановлено.

"В 23:30 открыто движение по одному пути для пропуска поездов, которые были задержаны в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.

В результате восстановительных работ отставание от расписания поезда № 15 Мурманск - Москва составило более девяти часов, поезда № 91 Мурманск - Москва и поезда № 16 Москва - Мурманск - более шести часов. Для пассажиров было организовано питание, добавили в пресс-службе компании. Восстановительные работы на месте аварии продолжаются.

По факту случившегося проводят проверки Северо-Западная транспортная прокуратура, а также Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. К месту ЧП были направлены три восстановительных поезда. В результате схода вагонов был поврежден железнодорожный путь, а также оборваны провода.