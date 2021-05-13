Опрос: "Спутником V" готовы привиться 14% из собирающихся вакцинироваться жителей Чехии

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вызывает доверие у 14% планирующих привиться жителей Чехии, следует из итогов опроса населения, проведенного национальным Центром изучения общественного мнения. Об этом сообщило в среду вечером Чешское радио .

Согласно опросу, пройти вакцинацию намерены 59% населения страны, численность которого составляет 10,702 млн граждан. Наибольшей популярностью у собравшихся сделать прививку пользуется препарат совместного производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech - его выбрали для себя 58% решивших вакцинироваться. Затем следует вакцина американской фирмы Johnson & Johnson (17%). "Спутник V" занял третье место в данном рейтинге. Далее следуют вакцины американской компании Moderna (12%), британско-шведской компании AstraZeneca (7%) и китайской Sinopharm (1%).

При этом, как следует из опроса, 60% жителей Чехии категорически отвергают возможность привиться "Спутником V", 36% - вакциной компании AstraZeneca, 21% - препаратом Sinopharm, 3% - вакциной Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson. Социологическое исследование проводилось 26 марта по 15 апреля. В нем были задействованы 1 025 совершеннолетних жителей Чехии.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 2 738 433 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 1 058 360 человек. В страну поступают вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также производства AstraZeneca. За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в республике составило 1 648 667, из них вылечились 1 586 400, умерли 29 787 жителей.