В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шестнадцать пациентов с коронавирусом умерли от нехватки медицинского кислорода в трех больницах в Непале. Об этом в четверг сообщает газета The Himalayan Times .

Смерть больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, произошла в среду из-за задержки доставки кислорода в больницы в районе Рупандехи неподалеку от границы с Индией. По словам врачей клиник, их обращения к местным властям и полиции об экстренной доставке медицинского кислорода оставались без ответа в течение дня, он был доставлен только к вечеру. Пациенты умерли через 15 минут после прекращения подачи кислорода.

"Больницам требуется ежедневно до 700 баллонов с кислородом, но ввиду увеличения числа инфицированных, поступающих в клиники, этого количества нам не хватает", - сказали врачи.

В связи с ростом числа новых случаев инфицирования коронавирусом и нехватки медицинского кислорода несколько крупнейших больниц в непальской столице Катманду прекратили прием на лечение больных с ковидом.

По данным министерства здравоохранения, потребность в кислороде в Катманду составляет от 14 до 15 тыс. баллонов в день, но кислородные установки могут ежедневно заправлять только 8 тыс. баллонов, еще около 2 тыс. баллонов заправляются кислородом непосредственно в больницах.

За последние 24 часа в Непале были выявлены 9 238 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 422 349 человек. Выздоровели 316 463 пациента, от осложнений, вызванных вирусом, умерли 4 252 человека.