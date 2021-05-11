Регистрация "Спутника Лайт", ситуация в Индии. Главное о коронавирусе за майские праздники

Россия
- На 11 мая всего зафиксировано 4 896 842 случая заражения, из них новых — 8 115. За весь период умерли 113 976 человек.
- В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", подробнее о ней читайте здесь.
- Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по коронавирусу.
- Президент России Владимир Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам после прививки. Он также сообщил, что вакцинацию прошли уже порядка 21,5 млн россиян.
- Центр им. Чумакова подтвердил эффективность вакцины от полиомиелита против коронавируса.
- Болгария открыла границы для вакцинированных "Спутником V" россиян. Кроме того, в страну пустят граждан с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия, а также переболевших с подтвержденным положительным тестом за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.
- Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая, но заявители не смогут въехать в страну или другие государства ЕС, пока действуют эпидемические ограничения.
- Даже вакцинированным следует проходить ПЦР-тестирование, возвращаясь из-за границы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Эксперты ВОЗ могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, в конце июня или июле.
- Банк России не исключил очередного всплеска COVID-19, способного навредить экономике.
- Артист цирка Михаил Багдасаров умер от последствий коронавируса.
Москва
- Всего на 11 мая зафиксировано 1 121 912 случаев заражения, из них новых — 2 628.
- Московские власти пока не рассматривают возможность ограничить въезд в столицу из других регионов. Также пока не планируется вводить новые требования к бизнесу.
Мир
- Всего на 11 мая зафиксировано более 158,9 млн случаев заражения, умерли 3 303 888 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- На Всемирном конгрессе вакцин выбрали лучшую вакцину от коронавируса — ею признали препарат компании Moderna. "Спутник V" также попал в шорт-лист.
- В Индию доставили первую партию "Спутника V". В стране заразились уже более 22 млн человек. Врачи также сообщают об участившихся случаях обнаружения редкой и агрессивной грибковой инфекции — мукормикоза. Предполагается, что она спровоцирована применением стероидов для лечения коронавирусной инфекции.
- Непал прекратил международное авиасообщение.
- Кипр смягчил правила въезда для вакцинированных (в том числе "Спутником V").
- "Октоберфест-2021" отменили.
- Глава ВОЗ заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли в мире на плато.