Регистрация "Спутника Лайт", ситуация в Индии. Главное о коронавирусе за майские праздники

В Подмосковье прививку от коронавируса сделали почти 900 тыс. человек

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, перед властями стоит задача делать вакцинацию максимально удобной, чтобы выработать коллективный иммунитет

Читать полностью