Белоруссия планирует закупать и производить "Спутник Лайт"

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину "Спутник Лайт", а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины "Спутник V". Об этом сообщил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня" , опубликованному в четверг.

"Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину ["Спутник Лайт"], но и сможем точно так же ее производить. Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году ", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, с 1 октября на предприятии "Белмедпрепараты" будет запущен полный цикл выпуска препарата "Спутник V". "Сейчас в корпусе на улице Фабрициуса идет разлив, а в корпусе на улице Аранской проходит реконструкция цеха, именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива", - отметил Пиневич. "То есть российские коллеги дадут только технологию, а все компоненты будут белорусские, стартовать планируем 1 октября", - пояснил министр.

Глава Минздрава также добавил, что в конце мая в Белоруссию поступит еще одна партия китайской вакцины Vero Cell китайской фармацевтической корпорации Sinopharm - 300 тыс. доз для 150 тыс. человек. "Вакцина Vero Cell поступит в конце мая. Производить именно ее мы не будем, но от китайских партнеров получаем разные предложения по поводу других типов вакцин. Пока идет этап изучения", - сказал Пиневич.

Касаясь темы переговоров с производителями вакцин Moderna и Pfizer о поставках в республику, министр отметил, что по эффективности эти вакцины сопоставимы со "Спутником V" или даже ниже, а по цене - несоразмерно выше. "Мы никогда об этом не говорим, а стоило бы: чтобы привить миллион человек, нужно потратить $20 млн, - сказал Пиневич. - Потому что два компонента вакцины "Спутник V" (покупаем мы ее или разливаем у себя) стоят $20. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за $30, $60". По его словам, в Белоруссии крайне небольшое количество людей, готовых вакцинироваться дороги препаратом, особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина. "А что касается AstraZeneca - цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины", - заключил глава Минздрава.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство российского препарата "Спутник V", которым в настоящее время вакцинируют население. С марта в республике также вакцинируют препаратом китайской компании Sinopharm). В ближайшее время снова ожидается прибытие новой партии китайской вакцины в качестве гуманитарной помощи от правительства КНР.