Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов вагонов в Самарской области

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. Пять пассажирских поездов следуют с задержкой, а некоторые электрички будут ходить по измененному расписанию из-за схода с рельсов вагонов на перегоне в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

"В связи с перерывом в движении на перегоне Толкай - Новоотрадная (Самарский регион Куйбышевской железной дороги) задерживаются пассажирские поезда: №13 Челябинск - Москва, №14 Москва - Челябинск, №129 Красноярск - Анапа, №141 Пермь-2 - Симферополь, №59 Новокузнецк - Кисловодск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирские поезда №124 Белгород - Новосибирск, №144 Самара - Нижневартовск, №408 Адлер - Челябинск направляются в обход барьерного места через Оренбург с выходом на Уфу. Кроме того, у пригородных поездов изменится расписание.

По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, днем в субботу на 1 200 км Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай - Похвистнево произошел сход 15 вагонов грузового поезда. В результате ЧП пострадавших нет, повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. На место ЧП выезжала комиссия во главе с начальников железной дороги, сейчас выясняются причины произошедшего и устраняются последствия. Собственные проверки организовали сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры и следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России.