В Боливию доставили очередную партию "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая. /ТАСС/. Очередная партия из 400 тыс. доз российской вакцины против коронавируса Спутник V" доставлена в субботу в Боливию. Как сообщил телеканал TeleSUR , в церемонии получения груза в международном аэропорту города Кочабамба приняли участие боливийский президент Луис Арсе и посол РФ Михаил Леденев.

"Нам необходимо ускорить процесс вакцинации в стране", - заявил глава государства, принимая партию препарата. Он призвал население воспользоваться возможностью привиться от коронавируса и строго выполнять меры санитарной безопасности. "Мы ведем напряженную борьбу [с пандемией], и нам необходимо [активное] участие и приверженность жителей страны тому, чтобы постепенно решить эту проблему", - сказал Арсе.

Полученная партия препарата будет распределена по разным муниципалитетам в соответствии с планом массовой вакцинации населения. 125 тыс. доз планируется направить в департамент Санта-Крус, где сложилась напряженная санитарно-эпидемическая ситуация. Как сообщили местные представители, скоро в Боливию прибудет новая партия "Спутника V", всего страна получит 1,5 млн доз этой вакцины.

По данным Минздрава, в Боливии началась третья волна коронавируса, отмечается значительный рост темпов инфицирования, из-за чего в ряде городов вводятся ограничительные меры. С начала пандемии в республике с населением 11 млн человек зарегистрировано 329 733 случая заражения, от последствий COVID-19 умер 13 451 человек.

В декабре прошлого года Арсе объявил, что власти подписали контракт на закупку "Спутника V". В январе страна получила первую партию.