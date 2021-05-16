Электричество восстановили у 50% потребителей в Костромской и Нижегородской областях

ТАСС, 16 мая. Компания "Россети" восстановила электроснабжение порядка 50% потребителей, которые попали в зону отключения в Костромской и Нижегородской областях из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой компании.

15 мая сильный ветер оставил без электроэнергии более 80 тыс. жителей Нижегородской и Костромской областей. Помимо сбоев в электроэнергии, ветер повалил деревья, повреждены автомобили. На некоторых домах сорвало кровли.

"Специалисты "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" восстановили энергоснабжение около 50% жителей регионов, ранее нарушенное мощным ураганом. Наиболее пострадавшими территориями от ураганного ветра и смерчевых явлений стали Костромская и Нижегородская области. На данный момент в Нижегородской и Костромской областях остаются отключенными около 43 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы компании, в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 675 человек и 269 единиц техники. Кроме того, используются резервные источники электроснабжения.

"Сотрудники "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения [в домах] жителей пострадавших регионов", - говорится в сообщении.