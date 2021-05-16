Свыше 38 тыс. палестинцев нашли временное прибежище в школах БАПОР в Газе

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Более 38 тыс. палестинцев нашли временное убежище в школах сектора Газа, находящихся в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом, как передает новостной портал SAVA , говорится в распространенном в воскресенье заявлении международной структуры.

По ее данным, нуждающихся в приюте палестинцев размещают в 48 школах прибрежного анклава. "БАПОР пытается прилагать все усилия для оказания услуг и помощи беженцам", - отмечается в заявлении.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем: в секторе Газа убито 192 палестинца, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.

Ранее БАПОР сообщало, что по меньшей мере две его образовательные школы в Газе были серьезно повреждены в ходе израильских ударов 11 и 12 мая. Кроме того, в коммюнике ооновской структуры отмечалось, что от ракетного обстрела пострадало и здание штаб-квартиры БАПОР в секторе.