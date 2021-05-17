"Известия": Голикова предложила расширить использование маткапитала

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту с вопросом о расширении применения материнского капитала. В частности, она предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка, сообщают в понедельник " Известия " со ссылкой на источники.

По данным издания, Голикова обратилась к главе государства с целью скорректировать правила в использовании маткапитала по двум направлениям: разрешить его использовать на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка (сейчас это можно сделать только при достижении ребенком трехлетнего возраста), и тратить его на образовательные услуги, которые оказывают имеющие лицензию ИП.

Уточняется, что при согласии президента Голикова планирует поручить Минтруду подготовить закрепляющие нововведения законопроект.

В Минтруде изданию сообщили, что пока такого поручения не получали, однако, работа по расширению возможностей для получателей маткапитала ведется постоянно.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.