На западе Индии от вспышки грибкового заболевания умерли 16 человек с начала апреля

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 16 пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Аурангабаде (западный штат Махараштра) умерли от вспышки грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень") с начала апреля по 15 мая. Об этом в понедельник сообщает газета Times of India со ссылкой на медицинские органы штата.

"Большинство пациентов с COVID-19, у которых была обнаружена "черная плесень", страдают диабетом и принимает стероиды для лечения. Они стали главной причиной возникновения у них мукормикоза", - цитирует издание слова специалиста по здравоохранению муниципальной корпорации Аурангабада Ниты Падалкар. Отмечается, что общее число заболевших мукормикозом составило в больницах города 200 человек.

По словам Ниты Падалкар, процесс сбора данных о заразившихся грибковым заболеванием продолжается, их количество может возрасти. "В городе сформирован комитет экспертов для решения проблемы с заражением мукормикозом пациентов с коронавирусом. В него вошли отоларингологи, стоматологи и офтальмологи из государственных и частных больниц, которые разработают специальный протокол лечения для таких больных", - сказала она.

Еще до пандемии мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом. В настоящее время в стране участились случаи обнаружения мукормикоза у пациентов, инфицированных COVID-19. Индийские СМИ сообщают о растущем числе заболеваний мукормикозом в штате Махараштра и его столице Мумбаи, в штате Гуджарат и ряде других регионов. О точном числе заболевших "черной плесенью" пока не сообщается, но врачи отмечают, что в отдельных клиниках наблюдается рост более чем в два раза, есть и смертельные случаи.

Мукормикоз чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с коронавирусом, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов. Из-за низкого иммунитета присутствующие в воздухе грибки могут поразить пазухи, попасть в глаза и даже в мозг, что может привести к фатальному исходу.

Индийские медики рекомендуют использовать стероиды при лечении больных в минимально необходимых дозах и минимально необходимое время.