Индийская компания Shilpa Medicare заключила соглашение о производстве "Спутника V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Shilpa Medicare Limited заключила соглашение с компанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL) о производстве и поставках вакцины российской разработки "Спутник V". Об этом сообщает в понедельник компания Shilpa в распространенном пресс-релизе.

"Информируем, что компания через свою дочернюю компанию Shilpa Biologicals Private Limited (SBPL) заключила окончательное трехлетнее соглашение с Dr. Reddy's Laboratories Limited на производство и поставку вакцины "Спутник V" из своего интегрированного центра исследований и разработок биологических препаратов в Дхарваде, штат Карнатака", - сообщает компания.

Указывается, что, согласно планам, производство двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в течение первых 12 месяцев с даты начала коммерческой реализации должно составить 50 млн доз (то есть 50 млн компонента 1 и 50 млн компонента 2).

В документе также отмечается, что соответствии с соглашением SBPL будет отвечать за производство вакцины, в то время как Dr. Reddy's - отвечать за распространение и маркетинг вакцины на территориях своего сбыта.

"Компании также изучают возможность производства в ближайшее время однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", - отмечается в пресс-релизе.

"Спутник V" приходит в Индию

Уже две партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" были доставлены в Индию - 1 мая и 16 мая. Отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект. "Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории этой страны. Ранее при иммунизации в Индии использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin индийской фирмы Bharat Biotech.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Применение российского препарата началось в Индии 14 мая. Первую прививку этой вакциной получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра. Стоимость импортированной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% около $13. С расширением поставок "Спутника V" местными производителями этого препарата на индийский рынок цена на него может быть снижена.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название "Спутник V". Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат уже зарегистрирован во многих странах.