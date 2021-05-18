Суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста Белозерцеву и Шпигелю

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о продлении срока ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю, обвиняемым в получении и даче крупной взятки.

Следственный комитет просит оставить обвиняемых под стражей до 20 августа. Также судом будут рассмотрены аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела: супруги бизнесмена Евгении Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Ранее Басманный суд арестовал денежные средства и имущество Шпигеля и Белозерцева. Арест был наложен на 230 млн рублей, €300 тыс. и $100 тыс., изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте (имущество Белозерцева и его родственников, а также обоих [супругов] Шпигелей).

Согласно версии следствия, фигуранты обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.