Кремль не видит в действиях Минюста системной работы против независимых СМИ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Кремль не видит в действиях Министерства юстиции РФ системной работы против независимых СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что ведомство внесло онлайн-издание VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, усматривает ли Кремль в этих действиях Минюста РФ системной работы против независимых СМИ.

Песков добавил, что эта тема не входит в компетенцию Кремля. "Минюст действует в строгом соответствии с законом. И при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному СМИ. Что и было сделано", - указал он.

На минувшей неделе министерство сообщило, что внесло VTimes в реестр СМИ-иноагентов. Издание запустили в 2020 году бывшие сотрудники "Ведомостей", покинувшие редакцию после того, как у газеты сменилось руководство.