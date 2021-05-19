Думский комитет-соисполнитель поддержал законопроект об ужесточении правил покупки оружия

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в среду поддержал законопроект группы депутатов фракции "Единая Россия", усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования. Комитет выступает соисполнителем по законопроекту.

"Комитет отмечает актуальность законопроекта, который направлен на усиление контроля за оборотом оружия в России и ограничение доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания", - отмечается в заключении.

Законопроект был внесен в Госдуму в понедельник. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер думских единороссов Сергей Неверов, глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Согласно документу, медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Оно должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. При этом, уточняют авторы инициативы, осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания гражданина. Кроме того, указал ранее Хинштейн, законопроектом предполагается вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Кандидаты на получение лицензии на владение оружием смогут больше не предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки. Заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде, следует из законопроекта. "В случае положительно проведенного медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией", - говорится в сопроводительных документах. Медзаключение будет размещаться в реестре в ГИС Минздрава, Росгвардия получит доступ к этому ресурсу.

Кроме того, Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им. "В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием (например, по результатам внепланового освидетельствования), информация об этом также размещается в реестре и направляется оператором ГИС в Росгвардию", - указывается в пояснительной записке.

После этого действие разрешения и лицензии на оружие будет приостановлено, оружие изъято, а владелец обязуется в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае уклонения от него или отрицательного заключения медиков гражданин будет лишен права на владение оружием.

Медицинские противопоказания

Законопроект также наделяет правительство РФ правом формировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие, как и при отказе пройти обследование. Согласно документу, перечень основных понятий федерального закона "Об оружии" расширяется "новым понятием "медицинские противопоказания к владению оружием", под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользованию и владению гражданином оружием". Перечень таких медицинских противопоказаний установит кабмин.

Кроме того, вводится "запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием".