Путин направил приветствие участникам мероприятия, посвященного 100-летию Сахарова

"Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся ученый был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в приветствии президента, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Говоря о Сахарове, глава государства охарактеризовал его как "мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека".

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.