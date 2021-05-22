Власти выделили около 16 млн рублей семьям погибших и пострадавшим при ЧП под Таганрогом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о выделении почти 15,9 млн рублей материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при выбросе метана на очистных сооружениях в Неклиновском районе области, где погибли 11 человек и семь пострадали. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе главы региона.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

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"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 22 мая, распоряжение о выделении на эти цели из резервного фонда регионального правительства почти 15,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с произошедшей в пятницу аварией на очистных сооружениях МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога членам семей 11 погибших работников предприятия будет выплачено по 1 млн рублей.

Семи работникам, получившим из-за аварии тяжкий и средний вред здоровью, будет перечислено по 400 тыс. рублей.