{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привился от коронавируса

Дмитрий Азаров отметил, что важно выработать коллективный иммунитет, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни

ТАСС, 22 мая. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил на своей странице Instagram, что сделал первую прививку от COVID-19.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Сделал первый компонент вакцины от COVID-19. Несмотря на то, что переболел и еще сохранились антитела, титры уже снизились, и врачи посоветовали вакцинироваться. Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и свое здоровье", - написал он.

По словам Азарова, в регионе действует 167 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, которые работают и в выходные. "Важно выработать коллективный иммунитет, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни", - записал Азаров.

22 мая в регионе подтверждено 118 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии зафиксировано 64 036 случаев коронавируса. Скончались 1 812 человек.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Минздраве Индии заявили, что страна может вакцинировать взрослое население к концу года
В период с августа по декабрь 2021 года Индия получит 2,160 млрд доз вакцины, заявил глава ведомства Харш Вардха
Читать полностью