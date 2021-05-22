Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привился от коронавируса

ТАСС, 22 мая. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил на своей странице Instagram, что сделал первую прививку от COVID-19.

"Сделал первый компонент вакцины от COVID-19. Несмотря на то, что переболел и еще сохранились антитела, титры уже снизились, и врачи посоветовали вакцинироваться. Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и свое здоровье", - написал он.

По словам Азарова, в регионе действует 167 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, которые работают и в выходные. "Важно выработать коллективный иммунитет, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни", - записал Азаров.

22 мая в регионе подтверждено 118 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии зафиксировано 64 036 случаев коронавируса. Скончались 1 812 человек.